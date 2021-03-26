Kocaeli'de Hyundai işçileri direniyor!

Bu sabah vardiyadan çıkan Hyundai işçileri, servis araçlarına binmedi. Fabrika kurulduğundan bu yana işçilerin sendika örgütlenmeye gitmesine izin verilmeyen fabrikada işçiler Alikahya köprüsüne kadar topluca yürüyeceklerini belirttiler. Pandemi döneminde bile neredeyse hiç durmadan çalışan Hyundai fabrikasında işçiler açıklanan zam oranlarına tepki göstererek dün direnişe geçti.

Yüzde 14 olarak yapılan, sektör ortalamasının altında olan zammı kabul etmeyen işçiler dün eyleme geçti. İlk eylemi 08.00-16.00 vardiyasında çalışan işçiler 1 saat boyunca servislere binmeyerek geçekleştirmesinin ardından Saat 16.00-24.00 vardiyasındaki işçiler yemeğe gitmedi ve 1 saat servislere binmeyerek protesto gerçekleştirdi. Saat 24.00-08.00 vardiyasından çıkan işçiler ise şu an servislere binmeyerek eylemlerini sürdürüyor. Fabrika yönetimi işçilerin servislere binmemesi üzerine servisleri boş olarak göndermeye kalktığı, işçilerin ise fabrika kapısının önüne geçerek servislerin geçişine izin vermedikleri öğrenildi.

EYLEMLER SÜRÜYOR

'Hyundai şaşırma sabrımızı taşırma', 'İşçiyiz haklıyız, hakkımızı alırız', 'İşçiye uzanan eller kırılsın' sloganlarıyla fabrikanın önünde toplanan işçilerin eylemleri devam ediyor. Fabrikanın önünde bekleyen işçiler artık işverenden bir açıklama bekliyor. Direnişin devam etmesinin üzerine fabrikanın önüne çok sayıda polis ekibi ve TOMA'lar getirildi.