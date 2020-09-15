Kocaeli'de iğrenç olay! Engelli kadına 4 kişi cinsel saldırıda bulundu

Edinilen bilgilere göre Kartepe ilçesinde orta düzeyde zeka geriliği rahatsızlığı olan kadın, yengesine 4 kişinin cinsel saldırısına uğradığını anlattı. Bunun üzerine ailenin şikayetçi oldu ve genç kadının ifadesi alındı. Genç kadın, ilk olarak M.Y. isimli kişinin cinsel saldırısına uğradığını anlatı. Genç kadın M.Y.'nin fotoğraflarını çekip, bazı kişilere gönderdiğini, ailesine söylememesi için kendisini ölümle tehdit ettiğini ifade etti.

ESNAF VE 2 KİŞİNİN DAHA CİNSEL SALDIRISINA UĞRADI

Genç kadın daha sonra ayakkabı dükkanı bulunan bir esnafın kendisine iş yerinde cinsel saldırıda bulunup, bıçakla tehdit ettiğini öne sürdü. Bu olaydan sonra soy isimlerini bilmediği 2 kişinin daha cinsel saldırısına uğradığını belirtti. Polis, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.