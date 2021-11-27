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  3. Kocaeli'de intihar vakası kazaya da sebep oldu! Yoldaki cesede çarpmamak için canından oluyordu! Uzun araç kuyrukları oluştu

Kocaeli'de intihar vakası kazaya da sebep oldu! Yoldaki cesede çarpmamak için canından oluyordu! Uzun araç kuyrukları oluştu

Kocaeli'de yolda yatan kişiye çarpmamak için sürücüsü manevra yapan TIR'a kamyon çarpması sonucu D-100 kara yolunun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Kocaeli'de intihar vakası kazaya da sebep oldu! Yoldaki cesede çarpmamak için canından oluyordu! Uzun araç kuyrukları oluştu

İzmit Halkevi mevkisinde 41 HT 050 plakalı tırın sürücüsü T.K, yolda hareketsiz yatan birini fark etti. Bunun üzerine manevra yapan tıra, arkadan A.C. yönetimindeki 41 DV 150 plakalı kamyon çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü A.C, ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Üst geçitten atlayarak intihar ettiği değerlendirilen yoldaki kişinin cenazesiyle ilgili savcı inceleme başlattı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Ekipler, İstanbul yönüne gidecek sürücüleri yan yola yönlendiriyor.

Kocaeli'de intihar vakası kazaya da sebep oldu! Yoldaki cesede çarpmamak için canından oluyordu! Uzun araç kuyrukları oluştu

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