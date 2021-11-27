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  3. Kocaeli'de köprüden atlayarak intihar eden Mustafa Ünsal'ın sosyal medya hesabında yazdıkları ortaya çıktı! Canına kıyma nedeni yürek sızlattı!

Kocaeli'de köprüden atlayarak intihar eden Mustafa Ünsal'ın sosyal medya hesabında yazdıkları ortaya çıktı! Canına kıyma nedeni yürek sızlattı!

İzmit Halkevi köprüsünden D-100 Karayolu'na atlayarak canına kıyan Mustafa Ünsal'ın intiharı çok önceden planladığı, sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla ortaya çıktı.

Kocaeli'de köprüden atlayarak intihar eden Mustafa Ünsal'ın sosyal medya hesabında yazdıkları ortaya çıktı! Canına kıyma nedeni yürek sızlattı!

İzmit Halkevi çıkan 22 yaşındaki Mustafa Ünsal, kendisini D-100 Karayolu'na bırakarak intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Mustafa Ünsal’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

1 HAFTA ÖNCE GELMİŞ

Bugün intihar ederek canına kıyan Mustafa Ünsal'ın aslen Konya Akşehirli olduğu ve 1 hafta önce çalışmak için Bursa'dan İzmit'e geldiği öğrenildi. Ailesi de Manisa'da yaşayan gencin cenazesi yapılan otopsi ve işlemlerin ardından memleketi Akşehir'e gönderildi.

Kocaeli'de köprüden atlayarak intihar eden Mustafa Ünsal'ın sosyal medya hesabında yazdıkları ortaya çıktı! Canına kıyma nedeni yürek sızlattı!

ÖNCESİNDE PLANLAMIŞ

Yakınları, gencin intiharına anlam veremezken, canına kıyacak biri olmadığını söyledi. Olay yerinde hayatını kaybeden Mustafa Ünsal’ın intihar etmeyi çok önceden planladığı ortaya çıktı. Sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar yapan Ünsal’ın Twitter hesabında yazan “Ölmeden önce birkaç bir şey yazmaya geldim” ifadesi dikkat çekti. İşte Mustafa Ünsal’ın intihardan önce sosyal medyada yaptığı paylaşımlar:

Kocaeli'de köprüden atlayarak intihar eden Mustafa Ünsal'ın sosyal medya hesabında yazdıkları ortaya çıktı! Canına kıyma nedeni yürek sızlattı!

{TITLE_STRIP}Kocaeli'de köprüden atlayarak intihar eden Mustafa Ünsal'ın sosyal medya hesabında yazdıkları ortaya çıktı! Canına kıyma nedeni yürek sızlattı!

 

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