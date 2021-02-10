Kocaeli'de komşu aileler arasında park yeri kavgası: 16 yaşında bir çocuk öldü!

Emek Mahallesi 3. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 2 komşu aile arasında yaklaşık 1 aydır süren park probleminden dolayı tartışma çıktı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Tartışmanın alevlenmesiyle, Mustafa A. ve Özcan A. isimli şahıslar Erol Kudu, oğlu Berat Kudu (16) ve akrabaları olduğu öğrenilen Hakan Ş.’ye (27) silahla saldırdı. Apartmanda başlayan arbede sokağa taştı.

Olayda, Erol Kudu, oğlu Berat Kudu ve Hakan Ş. yaralandı. Mustafa A. ve Özcan A. ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra yaralılar ambulanslara alınarak tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı.

OĞLU ÖLDÜ, BABANIN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Hastanede tedavi altına alınan 16 yaşındaki Berat Kudu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gencin babası Erol Kudu’nun ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

GİRDİKLERİ DELİKTEN ÇIKARILDILAR

Polis ekipleri, olayın ardından Mustafa A. ve Özcan A.’yı yakalayabilmek için çalışma başlattı. Bölgede her yeri didik didik arayan ekipler, şahısları 46. Sokak üzerinde saklandıkları evde yakaladı. Şahısları gözaltına alan ekipler, olayda kullandıkları düşünülen silahları da ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslar, sorgulanmak üzere polis merkezine götürdü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.