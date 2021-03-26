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  3. Kocaeli'de müdür yardımcısı, öğrencisini tacizden tutuklandı!

Kocaeli'de müdür yardımcısı, öğrencisini tacizden tutuklandı!

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bir meslek lisesinde müdür yardımcısı, kız öğrencisine tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de müdür yardımcısı, öğrencisini tacizden tutuklandı!

Çamlıtepe Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nin müdür yardımcısı B.S., iddiaya göre okuldaki bir kız öğrencisine cinsel tacizde bulundu. Öğrencinin durumu rehber öğretmenin anlatmasının ardından durum polise bildirildi.

Gözaltına alınan B.S., polis merkezindeki işlemlerinin ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. Ardından da çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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