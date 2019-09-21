Kocaeli'de Öğrenci servislerine sıkı denetim

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de Büyükşehir Belediyesi ekipleri, öğrencilerin güvenliği ve rahatlığı için öğrenci servis araçlarını denetliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı Ulaşım Denetim ekipleri, öğrenci servis araçlarını denetliyor. Yapılan denetimler kapsamında öğrenci servis araçlarının belge ve ruhsat gibi evrakları kontrol edilerek bilgilendirmelerde bulunuluyor. Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı Ulaşım Denetim ekipleri, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Ekipleri ile birlikte okulların açılmasıyla tüm ilçelerde öğrenci servislerini denetlemeye devam ediyor. 6 ekip halinde sürdürülen denetimler kapsamında, araç ve şoförlerin çalışma ruhsatı, öğrenci güzergâh izin belgesi, şoför kartı, ücret tarife tablosu, ehliyet gibi evraklar kontrol ediliyor.

Ulaşım Denetim ekipleri, ruhsat ve belge kontrollerinin yanında ayrıca araçların fiziki kontrollerini de gerçekleştiriyor. Fiziki kontroller kapsamında araçların emniyet kemerleri kontrolü, dur levhası, okul taşıtı yazısı, koltuk kontrolleri, araç ışıklandırmaları ve ilk yardım çantası denetimleri yapılıyor.

Kanun ve Büyükşehir Belediyesi Mevzuatı açısından, ilköğretim okulları öğrenci servis araçlarında rehber personel bulunması zorunluluğu bulunuyor. Ulaşım Denetim ekipleri bu kapsamda ilköğretim öğrenci servis araçlarında rehber personelinin araç içerisinde öğrencilerle birlikte seyahat etmelerini de titizlikle denetliyor. Ruhsat, belge eksikliği olan veya korsan olarak faaliyet gösteren öğrenci servis araçlarına ise cezai işlem uygulanarak, çalışmalarına izin verilmiyor.