Kocaeli'de okullar tatil mi? 5.9 Gölcük Depreminden sonra Kocaeli'de okullar tatil edildi mi?

Gölcük gölyaka'da bugün sabah 04:08 saatlerinde meydana gelen 5,9 deprem sonrası Düzve Sakarya'da okulların tatil edilmesi ardıdan, Kocaeli'nde okulların tatil edilip, edilmediği merak ediliyor .Kocaeli'de okullar tatil edidi ? yanıtı depremin ardından tüm öğrenciler ve veliler tarafından yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. AFAD, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Çevre illerde de hissedilen deprem büyük paniğe neden oldu. Bu kapsamda okulların tatil açıklamaları ise yakından takip ediliyor. İşte son dakika gelişmeleri...

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KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Düzce ve Sakarya'da tüm eğitim kurumlarında okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Düzce'de aynı zamanda hamile ve engelli kamu çalışanlarının da 1 gün izinli olacağı belirtildi. İstanbul ve Ankara'da ise eğitim öğretim devam ediyor.

Kocaeli'de okulların tatil edilip edilmediği konusunda ise güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.