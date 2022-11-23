Kocaeli'de okullar tatil mi? 5.9 Gölcük Depreminden sonra Kocaeli'de okullar tatil edildi mi?

Son dakika: Düzce'nin Gölcük ilçesinde bugün sabah 04:08 saatlerinde meydana gelen 5,9 deprem sonrası Kocaeli'nde okulların tatil edilip, edilmediği merak ediliyor.

YAYINLAMA
Google News
Kocaeli'de okullar tatil mi? 5.9 Gölcük Depreminden sonra Kocaeli'de okullar tatil edildi mi?

Gölcük gölyaka'da bugün sabah 04:08 saatlerinde meydana gelen 5,9 deprem sonrası Düzve Sakarya'da okulların tatil edilmesi ardıdan, Kocaeli'nde okulların tatil edilip, edilmediği merak ediliyor .Kocaeli'de okullar tatil edidi ? yanıtı depremin ardından tüm öğrenciler ve veliler tarafından yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. AFAD, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Çevre illerde de hissedilen deprem büyük paniğe neden oldu. Bu kapsamda okulların tatil açıklamaları ise yakından takip ediliyor. İşte son dakika gelişmeleri...

bolge-gundem-82.webp

KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Düzce ve Sakarya'da tüm eğitim kurumlarında okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Düzce'de aynı zamanda hamile ve engelli kamu çalışanlarının da 1 gün izinli olacağı belirtildi. İstanbul ve Ankara'da ise eğitim öğretim devam ediyor.

Kocaeli'de okulların tatil edilip edilmediği konusunda ise güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

bolge-gundem-81.jpg

0
0
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İçişleri Bakanı Soylu, Düzce'de konuştu: Herhangi bir can kaybımız yok
İçişleri Bakanı Soylu, Düzce'de konuştu: Herhangi bir can kaybımız yok
Son dakika | Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem: Yaralılar var
Son dakika | Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem: Yaralılar var
Düzce depremini anlatan muhabir Tezcan Solmaz canlı yayında ağladı: "Herkes dışarı çıktı, ağlıyor, çok korktuk"
Düzce depremini anlatan muhabir Tezcan Solmaz canlı yayında ağladı: "Herkes dışarı çıktı, ağlıyor, çok korktuk"
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem! İşte depremin ardından bölgeden fotoğraflar
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem! İşte depremin ardından bölgeden fotoğraflar
Son Haberler
Kırman isminin anlamı nedir, Kırman ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kırman isminin anlamı nedir, Kırman ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Düzce'deki deprem güvenlik kamerasında!
Düzce'deki deprem güvenlik kamerasında!
Düzce depremi Bolu'da da hissedildi! Vatandaşlar kendini sokağa attı, Vali Kılıç son durumu açıkladı
Düzce depremi Bolu'da da hissedildi! Vatandaşlar kendini sokağa attı, Vali Kılıç son durumu açıkladı
Kocaeli'de okullar tatil mi? 5.9 Gölcük Depreminden sonra Kocaeli'de okullar tatil edildi mi?
Kocaeli'de okullar tatil mi? 5.9 Gölcük Depreminden sonra Kocaeli'de okullar tatil edildi mi?
Düzce'deki deprem güvenlik kamerasında!
Düzce'deki deprem güvenlik kamerasında!
Son dakika haberler: Bu gece deprem mi oldu 23 Kasım 2022 Çarşamba? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Son dakika haberler: Bu gece deprem mi oldu 23 Kasım 2022 Çarşamba? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Çok Okunanlar
Son dakika | Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem: Yaralılar var
Son dakika | Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem: Yaralılar var
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
Kocaeli'de okullar tatil mi? 5.9 Gölcük Depreminden sonra Kocaeli'de okullar tatil edildi mi?
Kocaeli'de okullar tatil mi? 5.9 Gölcük Depreminden sonra Kocaeli'de okullar tatil edildi mi?
Canlı yayında depreme yakalanan NTV Haber spikeri Buse Yıldırım'ın zor anları!
Canlı yayında depreme yakalanan NTV Haber spikeri Buse Yıldırım'ın zor anları!
Düzceliler sokakta! 35 artçı deprem meydana geldi
Düzceliler sokakta! 35 artçı deprem meydana geldi
Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem: Düzce, Sakarya ve Bolu'da okullar tatil edildi
Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem: Düzce, Sakarya ve Bolu'da okullar tatil edildi
Yorumlananlar
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Terör örgütünü savunmaya kalktılar! 12 ilin barosunda tepki çeken basın açıklaması!
Terör örgütünü savunmaya kalktılar! 12 ilin barosunda tepki çeken basın açıklaması!
NATO Polonya'ya düşen füze için toplandı! Stoltenberg açıklama yaptı!
NATO Polonya'ya düşen füze için toplandı! Stoltenberg açıklama yaptı!
MHP lideri Devlet Bahçeli Samsun'da konuştu! "Biz, tek devletin, tek milletin, tek bayrağın, tek vatanın tarafındayız"
MHP lideri Devlet Bahçeli Samsun'da konuştu! "Biz, tek devletin, tek milletin, tek bayrağın, tek vatanın tarafındayız"