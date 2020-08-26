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Kocaeli'de operasyon: 540 kilogram kokain ele geçirildi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen narkotik operasyonu kapsamında 540 kilogram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili olduğu belirtilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de operasyon: 540 kilogram kokain ele geçirildi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ele geçirilen 540 kilogram kokain görüntülendi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyurduğu operasyonda yakalanan yüzlerce kilo ağırlığındaki kokain maddesi, Kocaeli'de Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından ele geçirildi. Brezilya'dan bir gemiye yüklenen konteynerlerde taşınan kokain, İspanya'nın Barcelona şehrinde bulunan Panama bandıralı bir gemiye yüklendi. Gemi daha sonra İzmit Körfezi'ne geldi. Risk analizi yapan Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, gemiden şüphelenerek operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda gemide yapılan aramalarda 6 konteyner içerisinde ferrokrom madeninin bulunduğu paketlerin içerisine zulalanmış 540 kilogram kokain maddesi ele geçirildi.

Ele geçirilen maddelere ekipler tarafından el konulurken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen maddeler daha sonra Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne getirildi. Görüntülenen kokainin etrafının madenle kaplandığı ve paketlerin üzerinde, uyuşturucu tacirlerinin aralarında şifre olarak kullandığı kuş fotoğraflarının olduğu görüldü.

Berna Akkaya
Editör


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