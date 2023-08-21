Kocaeli'de otobüste çarşaflı kadına hakaretler savuran kadın, serbest bırakıldı

Kocaeli'de toplu taşımada yolculuk eden çarşaflı bir kadın, otobüste yolculuk eden başka bir kadın tarafından tesettürü dolayısıyla sözlü saldırıya uğradı. Şikayet sonrası gözaltına alınan M.D.G., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Kocaeli'de otobüste çarşaflı kadına hakaretler savuran kadın, serbest bırakıldı

Kocaeli'de sosyal medyayı sarsan bir görüntü kayıt altına alındı.

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen görüntüler Umuttepe'ye seyir halinde olan bir halk otobüsünde kaydedildi.

"PEÇENİ AL GİT"

Edinilen bilgiye göre, M.D.G. (52) isimli kadın, önünde oturan tesettürlü yolcuya sözlü tacizde bulundu. "Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada böyle yaşanmıyor. Peçeni al git" diyerek tesettürlü yolcuyu rahatsız eden M.D.G.'ye, diğer yolcular da tepki gösterdi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!

Olaydan sonra sözlü tacize maruz kalan kadın yolcu N.T., emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, M.D.G.'yi gözaltına aldı. İfadesi alınan M.D.G., çarşaflı kadına "Nerelisin?" diye sorduğunu ancak soruya cevap alamayınca Suriyeli olduğunu düşündüğünü söyledi. Tekrar soru sorduğunu ancak cevap alamayınca sinirlendiğini söyleyen M.D.G., bunun üzerine kadınla tartıştığını ifade etti.

SERBEST BIRAKILDI

M.D.G. hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem yapıldı. Yapılan işlemleri sonrasında M.D.G serbest bırakıldı.

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