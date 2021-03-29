Kocaeli'de renklerin şöleni! Sokaklar grafiti tasarımlarıyla süslenecek

Kocaeli'de "Gençliğin İstiklal Renkleri" isimli grafiti tasarım yarışması düzenlendi. Yarışma kapsamında İzmit Kent Meydanı'nda tanıtım programı yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen yarışmanın tanıtım programı, renkli görüntülere sahne oldu. Özellikle oluşturulan Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı görselleri büyük beğeni topladı.

DERECEYE GİREN ESERLER KOCAELİ'DE UYGULANACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz ve çok sayıda grafiti severin katıldığı programda, dereceye giren eserlerin Kocaeli genelinde uygulanacağı öğrenildi. Başkan Büyükakın her daim gençlerin yanında olduklarını belirterek, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi, kodların ve robotların dünyasına şimdiden hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı. Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek ise "Büyükşehir belediyemizin öncülüğünde gençlerimiz birçok ilki yaşıyor." dedi.

SON BAŞVURU 19 NİSAN'DA

Ödüllü yarışmanın 16 yaş altı ve 16 yaş üstü olmak üzere iki kategori şeklinde gerçekleşeceği öğrenildi. Yarışmaya katılmak isteyenler ise www.kilavuzgenclik.kocaeli.bel.tr adresinden detaylı bilgi alıp başvuru yapabilecek. Kayıt için son gün 19 Nisan 2021 tarihi olarak belirlendi.