10 kurşunla katledilmişti! Kocaeli’deki taksici cinayetinin detayları ortaya çıktı! Meğer herşey bir tokat yüzündenmiş!

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 10 kurşunla öldürülen taksici cinayetinin detayları ortaya çıkan güvenlik kameralarıyla çıktı. Öldürülen taksicinin Mustafa G.'nin bir yakınına eşinin yanında tokat atması nedeniyle işlendiği görülüyor.

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10 kurşunla katledilmişti! Kocaeli’deki taksici cinayetinin detayları ortaya çıktı! Meğer herşey bir tokat yüzündenmiş!

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine bağlı 4 Temmuz Mahallesi'nde işlenen taksici cinayetinin detayları ortaya çıktı. Müşteri gibi 41 T 6018 plakalı taksiye binen ve tabancasını çıkartan Mustafa G. (43) ile sürücü Murat Karaca (45) arasında tartışma çıktı.

10 KURŞUNLA KATLETTİ

Mustafa G., tabanca ile Murat Karaca'yı tehdit etti. Murat Karaca'nın tabancayı almak için hamle yaptığı sırada Mustafa G., defalarca ateş etti. Yokuş aşağıya kayan taksi, pikap ile kamyonete çarparak durabildi. Murat Karaca olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan Mustafa G., İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Cinayetin Murat Karaca'nın, Mustafa G.'nin bir yakınına tokat atığı iddia edilerek işlendiği öğrenildi.

"Adama karısının yanında niye tokat atıyorsun"

Cinayetten dakikalar önce, ikili arasındaki diyalog araç içi kamerasına yansıdı. Taksiye binen Mustafa G.'nin, "Cemale niye yanlış yaptın" dediği ve tabancasını çıkardığı, şaşıran Murat Karaca'nın "Cemal benim kardeşim, ben mi tokat attım" şeklinde cevap verdiği görüldü.

"DEVAM ET KAFANA SIKTIRMA, 3 DAKİKAN VAR"

Mustafa G.'nin,'Gidelim yanına bakalım kardeşin mi?, adam kardeşine tokat atar mı?" ithamı üzerine Murat Karaca'nın taksiyi durdurduğu kaydedildi. Mustafa G.'nin, "Devam et kafana sıktırma, yürümezsen kafana sıkacağım 3 dakikan var. Benim için fark etmez orası burası" ısrarı üzerine taksiyi hareket ettiren Murat Karaca, "Ben Niyazi amcanın ekmeğini yemiş adamım" ifadelerini kullandı.

Mustafa G.'nin ise "Ekmeğini yediğin adamın oğluna niye tokat atıyorsun o zaman, ayıp değil mi sana abi dedik yola çıktık, adama karısının yanında niye tokat atıyorsun?" şeklinde konuştu.

"YETİM MİYİZ? HAYIRDIR OLUM BİZ SANA YANLIŞ MI YAPTIK"

Murat Karaca'nın, telefonu çaldığı bunun üzerine Mustafa G.'nin "Telefona herhangi bir şeye bakarsan sıkacağım kafana, bak yazık olur sana" dediği görüntüler yer aldı. Devamında, "Şuna bakayım, Cemal abi" diyen Murat Karaca'nın, Mustafa G. tarafından, "Ben sana söylüyorum yazık olur sana" diyerek tehdit edildiği kayıt altına alındı. "Sen hayırdır ya biz sana abi diyoruz sen bizim kardeşimize, kime güveneceğiz biz" şeklinde konuşan Mustafa G.'ye, Murat Karaca, "Ben sana yanlış yapacak adam mıyım" şeklinde cevap verdi.

Mustafa G.'nin, "Sen bana değil kardeşime yapıyorsun, atmadın mı tokat" ithamına Murat Karaca'nın, "Ben ona tokat atmadım" dedi. Kamera kayıtlarında, Mustafa G.'nin, "Yetim miyiz ? hayırdır olum biz sana yanlış mı yaptık kızına, karına bir şey mi yaptık, yürü sıkacağım " diye bağırdığı anlar yer aldı.

TAKSİCİNİN ÖLDÜRÜLME ANI KAMERADA

Araç içi kamerasına yansıyan görüntüde, Murat Karaca'nın arka koltukta ki Mustafa G.'nin elinden tabancayı hamle yaptığı esnada 10 el kurşunun hedefi olduğu anlar yer aldı. Kamera kaydının devamında, Mustafa G.'nin kaçtığı, çevredeki vatandaşın ise "yakalayın onu silahı var polisi arayın, vurdu gitti" dediği anlar görüldü.

ŞARTLI TAHLİYE İLE CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞTI

Öte yandan Mustafa G.'nin, 2 Haziran 2016 yılında Karamürsel Bey Mezarlığı yakındaki bir kahvehanede tartıştığı Müjdat Kocabaş'ı bıçaklayarak öldürdüğü ve şartlı tahliye ile cezaevinden çıktığı aktarılmıştı.

Kocaeli’de taksici cinayetinin dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı

Kocaeli’de taksici cinayetinin dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı

Kocaeli’de taksici cinayetinin dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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