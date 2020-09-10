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Kocaeli'de tıra çarpan otomobilin içinde bulunan kadın öldü

Kocaeli'nin Körfez ilçesi D-100 Karayolu'nda yol kenarında bekleme halinde olan tıra çarpan otomobilin içinde bulunan kadın, ağır yaralı olarak kaldırılığı hastanede, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşama tutunamayarak hayatını kaybetti.

Kocaeli'de tıra çarpan otomobilin içinde bulunan kadın öldü

Kocaeli'nin Körfez ilçesi D-100 Karayolu'nda yol kenarında bekleyen tıra arkadan çarpan otomobilde ağır yaralananan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, dün öğlen saatlerinde Kocaeli'nin Körfez ilçesi D-100 Karayolu Kirazlıyalı Mahallesi mevki'inde meydana geldi.

Kocaeli'de tıra çarpan otomobilin içinde bulunan kadın öldü

OTOMOBİL, TIR DORSESİNİN ALTINA GİRDİ

Edinilen bilgilere göre, Cengiz Kurhan idaresindeki 34 LU 5480 plakalı otomobil, yol kenarında bekleyen Hikmet Kılıç yönetimindeki 34 LU 5480 plakalı tıra arkadan çarptı. Tırın dorsesinin altına giren otomobil içerisinde bulunan sürücü Cengiz Kurhan ile araç içerisinde bulunan eşi Gürhan Kurhan, annesi Ahmast Kurhan isimli 2 kadın araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

Kocaeli'de tıra çarpan otomobilin içinde bulunan kadın öldü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan yaralılardan Ahmast Kurhan hayatını kaybetti.

Kocaeli'de tıra çarpan otomobilin içinde bulunan kadın öldü

Berna Akkaya
Editör


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