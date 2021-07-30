Kocaeli'nde otomobilindeki sürücüyü öldüren 4 şüpheli adliyede

Salı günü saat 23.30 sıralarında D-100 karayolu Uzunçiftlik Mahallesi mevkisinde meydana gelen olayda, 41 DS 661 plakalı otomobiliyle İzmit yönüne giden Ahmet Seçgin'e yaklaşan başka bir otomobilden tabancayla ateş açıldı. Başından vurulan Seçgin'in kullandığı otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi, Ahmet Seçgin'in öldüğünü belirledi.

Soruşturma başlatılan olayda, şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını belirledi. Ekipler, Sakarya ve Kocaeli'de düzenlediği operasyonla tabancayı ateşleyen A.Ç. ile yanındaki N.Ç. ve onlara yardım ettiği tespit edilen A.S. ile B.F.'yi gözaltına aldı. A.Ç.'nin yakalandığı evde arama yapan polis, suç aleti silahı tuvaletin havalandırma boşluğunda buldu. Gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.