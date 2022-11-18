Kocaeli'nde tanker'e arkadan çarpan tır şoförü kurtarıldı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde tankere arkadan çarpan gofret yüklü tır, kağıt gibi ezildi. İçinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik titiz çalışmanın ardından kurtarıldı.

YAYINLAMA
Google News
Kocaeli'nde tanker'e arkadan çarpan tır şoförü kurtarıldı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde tankere arkadan çarpan gofret yüklü tır, kağıt gibi ezildi. İçinde sıkışan sürücü yaklaşık 1 saatlik çalışmayla itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken yol uzun bir süre trafiğe kapandı.

Kaza, TEM Otoyolu Körfez geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.O. idaresindeki 33 BZA 90 plakalı gofret yüklü tır önünde seyreden 41 AGK 666 plakalı tankere arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tır adeta kağıt gibi ezilirken sürücü E.O. da içeride sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar neticesinde kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

YOL YAKLAŞIK 1 SAAT TRAFİĞE KAPATILDI

Öte yandan, kurtarma işlemi boyunca TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. Sürücü kurtarıldıktan sonra ise yola dökülen mazotların temizlenmesi, düşen parçaların ve kazalı araçların sağlıklı şekilde kaldırılması için trafik tek şeritten verildi. Kazadan dolayı TEM Otoyolu'nda uzun kuyruklar meydana geldi. Uzun süredir trafikte beklediklerini söyleyen İsmet Altun, "Burada bir kaza oldu. Tır, tankere arkadan çarpmış. Cenabı Allah sürücüyü kurtardı. 1 saat sürdü, 1 saattir trafikteyiz" dedi.

Emniyet güçleri tarafından Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kastamonu'da Nişan merasiminde 70’ten fazla kişi zehirlendi
Kastamonu'da Nişan merasiminde 70’ten fazla kişi zehirlendi
Mersin’de tartıştığı komşusunun evinin kapısna çarpı işaret koydu
Mersin’de tartıştığı komşusunun evinin kapısna çarpı işaret koydu
Manisa'da damat katliamı! Bir kişi tartışı eşinin ailesinin evine giderek pompalı tüfekle dehşet saçtı, 2 kişi hayatını kaybetti
Manisa'da damat katliamı! Bir kişi tartışı eşinin ailesinin evine giderek pompalı tüfekle dehşet saçtı, 2 kişi hayatını kaybetti
Ölüm kaldırımda yürürken yakaladı! Kontrolden çıkan otomobil evli çifte çarptı, biri hayatını kaybetti
Ölüm kaldırımda yürürken yakaladı! Kontrolden çıkan otomobil evli çifte çarptı, biri hayatını kaybetti
Son Haberler
Raniya isminin anlamı nedir, Raniya ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Raniya isminin anlamı nedir, Raniya ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kocaeli'nde tanker'e arkadan çarpan tır şoförü kurtarıldı
Kocaeli'nde tanker'e arkadan çarpan tır şoförü kurtarıldı
Gazze, Cebaliya Mülteci Kampı'ndaki yangınla ilgili komite kuruldu
Gazze, Cebaliya Mülteci Kampı'ndaki yangınla ilgili komite kuruldu
17. Kastamonu Tanıtım Günleri başkent Ankara'da coşkulu bir törenle başladı
17. Kastamonu Tanıtım Günleri başkent Ankara'da coşkulu bir törenle başladı
Bursa'da acı kaza! Direksiyonda fenalaşan adamın kullandığı otomobil uçurumdan yuvarlandı, yan koltukta oturan eşi hayatını kaybetti
Bursa'da acı kaza! Direksiyonda fenalaşan adamın kullandığı otomobil uçurumdan yuvarlandı, yan koltukta oturan eşi hayatını kaybetti
MSB duyurdu! Yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu 19 kişi yakalandı!
MSB duyurdu! Yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu 19 kişi yakalandı!
Çok Okunanlar
Mersin’de tartıştığı komşusunun evinin kapısna çarpı işaret koydu
Mersin’de tartıştığı komşusunun evinin kapısna çarpı işaret koydu
Kastamonu'da Nişan merasiminde 70’ten fazla kişi zehirlendi
Kastamonu'da Nişan merasiminde 70’ten fazla kişi zehirlendi
17. Kastamonu Tanıtım Günleri başkent Ankara'da coşkulu bir törenle başladı
17. Kastamonu Tanıtım Günleri başkent Ankara'da coşkulu bir törenle başladı
Kocaeli'nde tanker'e arkadan çarpan tır şoförü kurtarıldı
Kocaeli'nde tanker'e arkadan çarpan tır şoförü kurtarıldı
Şanlıurfa’da otomobiller çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Şanlıurfa’da otomobiller çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Bir oyun oynadı, başına gelmeyen kalmadı! "Her gün 400 ile 1000 TL arasında..."
Bir oyun oynadı, başına gelmeyen kalmadı! "Her gün 400 ile 1000 TL arasında..."
Yorumlananlar
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!
Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu'ndan skandal paylaşım! "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sloganı atanlara hakaret etti
Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu'ndan skandal paylaşım! "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sloganı atanlara hakaret etti