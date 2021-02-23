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  3. Kocaeli'nde yaşanan bu kaza görenleri hayrete düşürüyor

Kocaeli'nde yaşanan bu kaza görenleri hayrete düşürüyor

Kocaeli'ne bağlı olan Kandıra'da sürücünün kontrolünden çıkan araç, bariyerlere çarptı. Aracın çarpma etkisiyle dik bir şekilde havaya kalkması ortaya ilginç görüntülerin çıkmasına neden oldu.

Kocaeli'nde yaşanan bu kaza görenleri hayrete düşürüyor

Görenleri şaşkına uğratan trafik kazası, D-605 kara yolunun Kandıra ışıklar bölgesinde meydana geldi. Sürücü İbrahim Ç. hakimiyetindeki EH 309 plakalı araç, bariyerlere çarptı. Kazanın şiddeti ile savrulan araç dik bir şekilde şaha kalktı.

Kocaeli'nde yaşanan bu kaza görenleri hayrete düşürüyor

Olay sırasında kazaya şahit olanlar 112 Acil Yardım ekiplerini çağırdı. İhbar üzerine hızlı bir şekilde olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, sürücüye ilk müdahalesini yaptı. Daha sonra yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. 

Kocaeli'nde yaşanan bu kaza görenleri hayrete düşürüyor

DİK DURAN ARAÇ İLE HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİLER

Aracın kaza sırasında dik olarak havaya kalkmasına şaşıran vatandaşlar, hızla olay yerine yaklaştı. Aracın durumuna hayretle bakan vatandaşlar, otomobil ile hatıra fotoğrafı çekildi. Vatandaşlar fotoğraf çekerken polis ekipleri ise kaza hakkında incelemelere başladı. 

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