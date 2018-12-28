Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ilkokul öğrencileri bez torba dağıttı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ilkokul öğrencileri, naylon poşet kullanımının doğaya verdiği zararlara dikkati çekmek için vatandaşlara bez torba ve broşür dağıttı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanan ve 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren plastik alışveriş poşetlerinin ücretli olmasını içeren çevre yasasına öğrencilerden destek geldi.

Darıca Mustafa Kemal ilkokulu öğrencileri, Fevzi Çakmak Mahallesi, İstasyon Caddesi'nde alışveriş yapan vatandaşları, naylon poşetin doğaya verdiği zararlar konusunda bilgilendirdi.

Öğrenciler, daha sonra alışveriş yapan vatandaşlara broşür ve bez torba dağıttı

Proje hakkında bilgilendirme yapan Okul Müdürü Suat Yapıcı, amaçlarının sosyal farkındalığı geliştirmek ve poşet kullanımı yerine bez çantaları özendirmek olduğunu belirtti.

Poşetlerin 500 ve bin yıllık süre içerisinde çevreyi ve suları kirlettiğini, özellikle deniz canlılarının hayatlarını olumsuz yönde etkilediğini vurgulayan Yapıcı, broşürlerle vatandaşları bilgilendirmenin yanı sıra bez çanta hediye ettiklerini söyledi.

Vatandaşlar da öğrencilerin duyarlılığından dolayı teşekkür etti.