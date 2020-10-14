Kocaeli İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü pozisyonunda 8 yıldır görev alan Nevzat Gülan, Kocaelilere verdiği hizmeti sonlandırıyor. Bugün açıklanan atama listesiyle tayini Bolu'ya çıkan Nevzat Gülen, koltuğunu İlhan Eser'e devretti. Yaklaşık 6 yıldır Afyon İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü görevini yürüten İlhan Eser'in, önümüzdeki günlerde Kocaeli'ne gelerek görevi devralması bekleniyor.

İLHAN ESER KİMDİR? ESKİ GÖREV YERLERİ

T.C. İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nde uzun yıllardır çalışmakta olan İlhan Eser'in son göre yeri Afyonkarahisar’dır. Buradan önce Muş ve Şanlıurfa'da görev aldığı bilinen Eser, son atama listesine göre Kocaeli’ye atanmıştır.

İlhan Eser'in kısa süre içerisinde Kocaeli Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İl Müdürü olarak göreve başlaması tahmin edilmektedir.