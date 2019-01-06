KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

İzmit, Başiskele, Derince, Kartepe, Gebze, Dilovası, Körfez ve Kandıra ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, Umuttepe mevkisindeki kent ormanına gelerek, kar topu oynadı, kardan adam yaptı.

Eşi ve çocuklarıyla kent ormanına gelen Volkan Tayyare, gazetecilere yaptığı açıklamada, evlerinin olduğu bölgede çok kar yağmadığını belirterek, çocuklarının karla oynamak için hafta sonunu beklediğini söyledi.

Kent ormanında genelde kar yağışının yoğun olduğunu ifade eden Tayyare, bundan dolayı eşi ve çocuklarıyla kar topu oynamak ve kardan adam yapmak için buraya geldiklerini anlattı.

Ahmet Selçuk Bahçıvan da hafta sonunu çocuklarla karla oynayarak geçirmek istediklerini anlatarak, havanın çok soğuk olmamasının çocuklar için avantaj olduğunu bildirdi.

- 25 bin ton tuz karda kullanılmak üzere hazır

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışına karşı "kar timleri" çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ekipler 550 personel ve 225 araçtan oluşan kadrosuyla yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışına anında müdahale ederek, yolları açık tutuyor. Ekipler, Yuvacık Diriliş Kamp Yolu, Umuttepe bölgesi, Kartepe ilçesi otel yolu, Başiskele ilçesi baraj yolu, Derince ilçesi İshakçılar mevkisi, Dilovası ilçesi Çerkeşli mevkisi ve Gebze ilçesi Pelitli mevkisinde tuzlama ve küreme için hazır bekliyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin tuz depolama şantiyelerinde de 25 bin ton tuz, karda kullanılmak üzere hazır bekletiliyor.