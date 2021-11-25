Kocaelispor 1-2 Menemenspor | Maç sonucu, özeti TFF 1. Lig'de heyecan 14. hafta maçları ile devam ediyor. Bu kapsamda Kocaelispor ile Menemenspor karşılaştı. Ev sahibi ekip maçın son dakikalarında yediği golle karşılaşmayı 1-2 kaybetti.

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Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Kocaelispor, sahasında konuk ettiği Nasadoge Menemenspor'a 2-1 mağlup oldu. Kocaelispor: Korcan Çelikay, Diogo Aleksis Özçakmak, Musa Nizam, Yılmaz Özeren (Dk. 46 İlyas Kubilay Yavuz), Atila Turan, Mandjeck, Semih Karadeniz, Pereira (Dk. 68 Dilavir Güçlü), Mevlüt Erdinç (Dk. 46 Diop), Benhur Keser, Yiğitali Bayrak (Dk. 80 İsa Nalbant) Nasadoge Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen, Adamu (Dk. 90 Oğuzhan Çapar), Ahmet Sağat (Dk. 79 Edouard), Mazlum Demir, Sabbah (Dk. 79 Batuhan Kırdaroğlu), Ömer Şahbaş, Cem Çelik, Abdullah Aydın (Dk. 68 Emir Şenocak), Mete Çelik, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 68 Gomes), Sinan Akgöl Goller: Dk. 67 Benhur Keser (Kocaelispor), Dk. 10 Sabbah, Dk. 84 Gomes (Nasadoge Menemenspor) Sarı kartlar: Dk. 56 Diogo Aleksis Özçakmak, Dk. 59 Diop, Dk. 81 Mandjeck (Kocaelispor), Dk. 26 Ömer Şahbaş, Dk. 38 Adamu, Dk. 63 Cem Çelik (Nasadoge Menemenspor) Maçın özetini izlemek için Kocaelispor 1-2 Menemenspor maç özeti bağlantısına tıklayabilirsiniz. MenemensporTFF 1.Lig