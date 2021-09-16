Kocaelispor 3-1 Balıkesirspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Kocaelispor ile Balıkesirspor karşı karşıya geldi. Kocaelispor, etkili başladığı karşılaşmada ilk yarıda bulduğu 3 golle farkı açtı. Maçın son anlarında Balıkesirspor'un attığı gol ise puan için yeterli olmadı. Bu sonuçlar birlikte Kocaelispor puanını 7'ye çıkararak maç fazlasıyla 7. sırada yer aldı. Balıkesirspor ise kötü gidişatını sürdürerek 3 puanda kaldı ve ligin son sırasında yer aldı.

KOCAELİSPOR - BALIKESİRSPOR MAÇI CANLI İZLE

2. dakikada kaleciden dönen topu Dino Ndlovu, ağlarla buluşturdu ve skor 1-0 oldu.

3. dakikada Micheal Pereira'nın şutu Andrija Vukovic'in ellerinde kaldı.

17. dakikada Dino Ndlovu'nun kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, Andrija Vukovic'in ellerinden kayarak ağlarla buluştu. Fark 2'ye çıktı.

40. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Dino Ndlovu takımını ve kendisinin 3. golünü kaydetti.

52. dakikada ceza sahasında Yılmaz Özeren topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi.

54. dakikada beyaz noktanın başına gelen Abdulkadir Özgen'in şutunu kaleci İsmet Yumakoğulları kurtardı.

62. dakikada Kocaelispor'dan İlyas Kubilay Yavuz'un şutu kale direğinin dibinden dışarı çıktı.

90+1. dakikada Balıkesirspor penaltı kazandı ve Cumali Bişi topu ağlarla buluşturdu. Fark 2'ye inse de bu sonuçla birlikte 3 puanı Kocaelispor aldı.