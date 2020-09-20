TFF 2. Lig'de yeni sezon heyecanı başlıyor. 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk haftanın önemli maçlarından birisi de Kocaelispor ile Sarıyer arasında oynanacak. Sezona galibiyetle girmek isteyen iki takımda bu maçta oldukça istekli bir görüntü verebilir. Geçtiğimiz sezon 3. Lig'de mücadele eden Kocaelispor, bu yıl 2. Lig'de bulunuyor. Peki, Kocaelispor - Sarıyer maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

KOCAELİSPOR - SARIYER MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

TFF 2. Lig'de bu hafta başlayan maçlar, taraftarları oldukça heyecanlandırıyor. Merakla beklenen karşılaşmalarda haftanın önemli maçı Kocaelispor - Sarıyer, 20 Eylül Pazar (bugün) saat 19.00'da başlayacak. Kocaeli Stadyumunda oynanacak zorlu mücadeleyi, Gürcan Hasova yönetecek. Gürcan Hasova'nın yardımcılıklarını ise Yavuz Bahadır Ordu ve Harun Terin üstlenecek.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

TFF ve Misli.com tarafından yapılan yayın hakları anlaşması dolayısıyla, her hafta bazı 2. Lig ve 3. Lig maçları canlı ve şifresiz yayınlanacak. Kocaelispor ve Sarıyer maçı da bu hafta Misli.com üzerinden yayınlanacak maçlar arasında bulunuyor.

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