Kocaelispor'da Mustafa Reşit Akçay dönemi | Mustafa Reşit Akçay kimdir?

Bir dönem Süper Lig'de de mücadele etmiş olan Kocaelispor, son yıllarını alt liglerde geçirdi. Bu sezon 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden yeşil-siyahlı ekip, ligin ilk yarısını 32 puanla 6. sırada kapattı. İlk yarıyı Teknik Direktör Erhan Altın ile kapatan Kocaelispor, Erhan Altın ile yolları ayırdı ve Mustafa Reşit Akçay'ı takımın başına getirdi.

2.5 YILLIK ANLAŞMA

Mustafa Reşit Akçay ve Kocaelispor buluşması, kulübün resmi sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Deneyimli Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ve Ekibi ile 2.5 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Camiamıza hayırlı olsun. pic.twitter.com/9ujIiFRWJs — Kocaelispor Kulübü (@Kocaelispor) January 18, 2021

MUSTAFA REŞİT AKÇAY KİMDİR?

Antrenörlük kariyerine İdmangücü kulübünde başladı, burada 8 yıl görev yaptı. Daha sonra Trabzonspor altyapısında göreve başladı. Bu görevini dört yıl sürdürdü ve bu süre içerisinde Fatih Tekke, Gökdeniz Karadeniz gibi birçok yıldızın yetişmesinde katkısı bulundu. 1996 yılında Hollanda'ya giderek Ajax altyapısında 7 ay boyunca teknik direktörlük eğitimi aldı.

Mustafa Reşit Akçay'ın detaylı biyografisi için aşağıdaki habere tıklayınız.

Mustafa Reşit Akçay kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı?