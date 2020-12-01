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  3. Kocaelispor'da vaka sayısı 17'ye yükseldi!

Kocaelispor'da vaka sayısı 17'ye yükseldi!

Daha önce 10 futbolcusunda korona virüs vakası görülmesi sonucu tesisleri ziyaretçi ve basına kapatan Kocaelispor'da 7 futbolcunun daha pozitif çıkması sonucu vaka sayısı 17'ye yükseldi.

Kocaelispor'da vaka sayısı 17'ye yükseldi!

Daha önce 10 futbolcusunda korona virüs vakası görülmesi sonucu tesisleri ziyaretçi ve basına kapatan Kocaelispor'da 7 futbolcunun daha pozitif çıkması sonucu vaka sayısı 17'ye yükseldi.

Kocaelispor'da önceki gün 10 futbolcunun korona virüs testinin pozitif çıkması sonrasında sporcuların konakladığı ve antrenmanlarını yaptığı tesisler basına ve taraftara kapatıldı.

2. Lig'de mücadele eden Kocaelispor'da Onur Öztonga, Bahattin Köse, Bayram olgun, Kemal Can Aydemir, Mesut Özdemir, Haşim Arda Sarman, Numan Çürüksu, İsmet Yumakoğulları, Murat Cem Akpınar ve Mervan Yusuf Yiğit'in Covid-19 testleri pozitif çıkmıştı. Başkan Vekili Engin Koyun'un testinin de pozitif olduğu ve bugün tüm sporcuları yeniden testten geçen Kocaelispor, Körfez ilçede bulunan Brunga Tesisleri'ni basına ve taraftara kapattığını açıklamıştı.

Kocaelispor'da vaka sayısı 17'ye yükseldi!

Yeni yapılan testlerde ise Ramazan Çevik, Semih Karadeniz, Erdinç Karakaş, Doğukan Kaya, Eren Türkkal, Berat Kartal ve Yiğitali Bayrak'ın da sonucu pozitif çıkınca Kocaelispor'da vaka sayısı 17'ye yükseldi.

Yeşil-siyahlıların maç programında perşembe günü Anagold 24Erzincanspor mücadelesi görünüyor.

Onur Çelik
Spor Editörü


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