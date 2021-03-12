Kocasıyla tartıştıktan sonra 5. kattan atlayan kadını 4. kattaki komşuları tuttu

Edinilen bilgiye göre olay dün akşam saat 22.15 sıralarında Konak ilçesinde meydana geldi. 38 yaşındaki Ali U. ve 30 yaşındaki eşi Özgül U., evde alkol içtiği söyleniyor.

Bir süre sonra tartışmaya başlayan çiftin tartışması balkonda devam ederken Özgül U., kendisini bir anda aşağıya bıraktı. Bu sırada alt kattaki komşuları sesleri duyup balkona çıkarak atlayan kadını son anda tuttu. Genç kadın komşuları tarafından 4. katın balkonundan çekilerek alındı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen polis, binaya girerek araştırma yaparken sağlık ekipleri Özgül U.'ya ilk müdahaleyi yaptı.

Ali U., ekipler tarafından binadan çıkarılırken mahallelinin sert tepkisine uğradı. Araya giren polisler tarafından olay kısa sürede yatıştırılarak, şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

"ALİ U. BENİ DE ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ"

Yaşanan olaya şahit olan mahalle sakinlerinden Volkan Özalkan, “Kızı elinden tutuyordu. Kız da o esnada bağırıyordu. 4. kattakiler Allah’tan onu aşağıya çekebildiler. Daha sonra bende 112’yi aradım. Ali U., beni de ölümle tehdit etti. Sonra polisler adlı götürdü, kadının da akıbetini bekliyoruz” dedi.

GENÇ KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Özgül U.'yu ambulansla çevredeki en yakın hastaneye götürdü. Genç kadın tedavi altına alındı.

Hastaneye kaldırılan Özgül U.'nun ilk ifadesinde, e, kendisinin balkondan atladığını söylediği ileri sürüldü. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)