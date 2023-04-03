Kochem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kochem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kochem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kochem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kochem 7 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da David Samuel Kochem şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kochem Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Athletico Paranaense U20 futbol takımında oynamaktadır. Club Athletico Paranaense U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Kochem'nin Club Athletico Paranaense U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kochem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kochem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kochem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kochem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Nisan 2022 yılında Chapecoense U20

31 Ocak 2023 yılında Athletico U20

Kochem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kochem şuan Club Athletico Paranaense U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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