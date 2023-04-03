Kodai Adachi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kodai Adachi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kodai Adachi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kodai Adachi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kodai Adachi 24 Aralık 2004 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 安達 晃大 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kodai Adachi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gamba Osaka U18 futbol takımında oynamaktadır. Gamba Osaka U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Kodai Adachi'nin Gamba Osaka U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kodai Adachi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kodai Adachi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kodai Adachi şuan Gamba Osaka U18 takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.