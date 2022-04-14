Kodeks ne demek, TDK'ya göre Kodeks kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kodeks ne demek? Kodeks TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kodeks kelimesi. Peki kodeks ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kodeks nedir, kodeks kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KODEKS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kodeks kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kodeks kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre kodeks kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tedavi edici etkisi kesin olarak kabul edilen ilaçların formüllerini, fiziksel ve kimyasal özelliklerini, tanınma reaksiyonlarını, saflık kontrollerini, miktar tayinlerini ve saklama koşullarını içeren resmî kuruluş tarafından onaylı başvuru kaynağı

