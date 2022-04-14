Kodes ne demek, TDK'ya göre Kodes kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kodes ne demek? Kodes TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kodes kelimesi. Peki kodes ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kodes nedir, kodes kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KODES NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kodes kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kodes kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre kodes kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Cezaevi



KODES KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- kodese tıkmak

- kodesi boylamak

