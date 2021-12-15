Kof ne demek, TDK'ya göre Kof kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kof ne demek? Kof TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kof kelimesi. Peki kof ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kof nedir, kof kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KOF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kof kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kof kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kuruyarak veya çürüyerek içi boşalmış olan

- Boş, değersiz, bilgisiz, yetkisiz (kimse)

- Güçsüz, dermansız



KOF CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kof ceviz.

- Bunlar medeni milletlerin lügat kitaplarına süs olsun diye yazılmış fantazyalı kof lakırtılardır.

- Kof adam.



KOF KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- kof çıkmak

