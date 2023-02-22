Koffi Adjoumani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koffi Adjoumani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Koffi Adjoumani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Koffi Adjoumani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Koffi Adjoumani 2 Ekim 1998 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Koffi Adjoumani Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sunshine Stars futbol takımında oynamaktadır. Sunshine Stars takımına - tarihinde katılmıştır. Koffi Adjoumani'nin Sunshine Stars ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Koffi Adjoumani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Koffi Adjoumani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Koffi Adjoumani şuan Sunshine Stars takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
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