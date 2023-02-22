Koffi Adjoumani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koffi Adjoumani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Koffi Adjoumani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Koffi Adjoumani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.