Kofi Asmah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kofi Asmah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kofi Asmah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kofi Asmah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kofi Asmah 12 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kofi Asmah Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Medeama SC futbol takımında oynamaktadır. Medeama SC takımına 17 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Kofi Asmah'nin Medeama SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kofi Asmah Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kofi6677/

Kofi Asmah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kofi Asmah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kofi Asmah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kofi Asmah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Eylül 2021 yılında Medeama

Kofi Asmah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kofi Asmah şuan Medeama SC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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