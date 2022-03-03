Köfte ne demek, TDK'ya göre Köfte kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Köfte ne demek? Köfte TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi köfte kelimesi. Peki köfte ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre köfte nedir, köfte kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KÖFTE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Köfte kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Köfte kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre köfte kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Genellikle çekilmiş etten, bazen de tavuk, balık veya patatesten yapılan, türlü biçimlerde pişirilen yemek



KÖFTE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- İçeriden de cızbız köfte kokusu geliyor.



KÖFTE KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- köfte harcı, bulgurlu köfte, çiğ köfte, ızgara köfte, içli köfte, kuru köfte, sıkma köfte, şiş köfte, terbiyeli köfte, yumru köfte, Akçaabat köftesi, Bitlis köftesi, dalyan köftesi, Harput köftesi, Hasanpaşa köftesi, İnegöl köftesi, İzmir köftesi, mercimek köftesi, patates köftesi, tavuk köftesi

