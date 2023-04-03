Koga Takahashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koga Takahashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Koga Takahashi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Koga Takahashi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Koga Takahashi 2 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 高橋 昂雅 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Koga Takahashi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hokkaido Consadole Sapporo U18 futbol takımında oynamaktadır. Hokkaido Consadole Sapporo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Koga Takahashi'nin Hokkaido Consadole Sapporo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Koga Takahashi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Koga Takahashi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Koga Takahashi şuan Hokkaido Consadole Sapporo U18 takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
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