Kökten Dincilik ne demek, TDK'ya göre Kökten Dincilik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kökten dincilik ne demek? Kökten dincilik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kökten dincilik kelimesi. Peki kökten dincilik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kökten dincilik nedir, kökten dincilik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Kökten dincilik kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Kökten dincilik kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

KÖKTEN DİNCİLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kökten dincilik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kökten dincilik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kurulu düzenin temellerini dinî kural ve inançlar doğrultusunda değiştirip uygulamadan yana olan tutum veya öğreti, fundamentalizm

- Birinci Dünya Savaşı yıllarında Amerika'da ortaya çıkan protestan kökenli dinî akım, fundamentalizm

