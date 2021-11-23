"Köküne kadar heteroyum" diyen Esra Dermancıoğlu cinsel içerikli film itirafıyla dikkatleri üzerine çekti!

Fatmagül'ün Suçu Ne, Muhteşem Yüzyıl: Kösem ve Bir Zamanlar Çukurova gibi ilgiyle izlenen dizilerden tanıdığımız ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, YouTube'daki 'Buralarda Neler Dönüyor Bir Bilsen' programına konuk oldu.

"ERKEK DOĞASINI ÇOK SEVİYORUM"

52 yaşındaki Esra Dermancıoğlu, "Cinsel yönelimini sorguladığın dönem oldu mu?" sorusuna Heterol olduğunu ve çok sevdiğini söyleyerek, "Lisede böyle konuşurduk çok, sorgulamama bile gerek kalmadı. Erkek doğasını çok seviyorum bir de fiziksel olarak çok güzel buluyorum. Köküne kadar heteroyum." yanıtını verdi.

"BANA GÜLME GELİYOR"

Erkekte ilk olarak el ve ayağa baktığını söyleyen Dermancıoğlu, "Cinsel içerikli film izler misin?" sorusuna ise "Cinsel içerikli film seyrettiğimde bana gülme geliyor" dedi.