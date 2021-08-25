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  4. Kolasinac transferinde geriye sadece imza kaldı! Fenerbahçe oyuncuyu İstanbul'a getiriyor!

Kolasinac transferinde geriye sadece imza kaldı! Fenerbahçe oyuncuyu İstanbul'a getiriyor!

Fenerbahçe yönetimi, uzun süredir transferini bitirmek için uğraş verdiği Arsenal'in sol beki Kolasinac transferinde artık sona geldi. Oyuncuyla her konuda anlaşma sağladığı ifade edilen sarı lacivertlilerin, Kolasinac'ı kısa süre içerisinde İstanbul'a getirerek imza attıracağı bildiriliyor.

Kolasinac transferinde geriye sadece imza kaldı! Fenerbahçe oyuncuyu İstanbul'a getiriyor!

Fenerbahçe sol bek transferinde mutlu sona çok yakın. Transfer sezonunun başından beri o bölgeye transfer yapmak için arayışta olan sarı lacivertliler uzun süredir Bosna-Hersekli sol bek Sead Kolasinac'ın peşinde koşuyordu. Sarı lacivertliler bu transfere son aşamaya geldi ve oyuncuyla kısa süre içerisinde imzalar atılacak.

Kolasinac transferinde geriye sadece imza kaldı! Fenerbahçe oyuncuyu İstanbul'a getiriyor!

YILLIK ÜCRETİ BELLİ OLDU

Arsenal takımıyla bir yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun sözleşmesini feshetmesi bekleniyor. Ardından İstanbul'a gelerek Fenerbahçe'ye imza atacak olan deneyimli sol bekin alacağı ücret de belli oldu. Sarı lacivertlilerle 3 yıllık anlaşma sağlayan oyuncu yıllık 1.8 milyon Euro ücret alacak.

TRANSFERDE MESUT ÖZİL ETKİSİ

Mesut Özil'in Arsenal'de oynadığı dönemde yakın arkadaşlıkları olduğu bilinen yıldız oyuncunun bu transferin gerçekleşmesi için Avrupa'dan gelen birçok teklifi de reddettiği ifade ediliyor.  Mesut Özil'in de oyuncuyu arayarak Fenerbahçe'ye gelmesi yönünde tavsiyede bulunduğu ve transferde etkili olduğu ifade ediliyor.

Kolasinac transferinde geriye sadece imza kaldı! Fenerbahçe oyuncuyu İstanbul'a getiriyor!

KOLASİNAC'IN KARİYERİ

Futbol kariyerine Karlsruhe altyapısında başlayan Kolasinac daha sonra Hoffenheim, Stutgart ve Schalke 04 gibi kulüplerin genç takımlarında oynadı. Daha sonra Schalke 04 A takımına yükselen oyuncu buradan Arsenal'e transfer oldu. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak yeniden Schalke'de geçiren yıldız futbolcunun şu anki güncel piyasa değeri 6.50 milyon Euro civarında. 

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