Koldaş ne demek, TDK'ya göre Koldaş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Koldaş ne demek? Koldaş TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi koldaş kelimesi. Peki koldaş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre koldaş nedir, koldaş kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KOLDAŞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Koldaş kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre koldaş kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İş arkadaşı

