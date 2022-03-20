Kolemanit ne demek, TDK'ya göre Kolemanit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kolemanit ne demek? Kolemanit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kolemanit kelimesi. Peki kolemanit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kolemanit nedir, kolemanit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KOLEMANİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kolemanit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kolemanit kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kolemanit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hidratlı doğal kalsiyum borat

