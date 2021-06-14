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  3. Kolera salgını yeniden dirildi! Nijerya'da ölü sayısı 37'ye çıktı... Önlem alınmalı!

Kolera salgını yeniden dirildi! Nijerya'da ölü sayısı 37'ye çıktı... Önlem alınmalı!

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da kolera salgının yeniden ortaya çıkması sonucunda, son bir ayda ölen kişi sayısı 37'ye ulaştı. Nijerya Temel Sağlık Geliştirme Ajansı (PHCDA) Bauchi Eyaleti Başkanı Dr. Rilwan Muhammed'in yaptığı açıklamada, vaka sayısı ise bin 799 olarak ifade edildi.

Kolera salgını yeniden dirildi! Nijerya'da ölü sayısı 37'ye çıktı... Önlem alınmalı!

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bauchi eyaletinde, kolera salgınında son bir ayda hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

BİN 799 KİŞİYE TEŞHİS KONDU

Nijerya Temel Sağlık Geliştirme Ajansı (PHCDA) Bauchi Eyaleti Başkanı Dr. Rilwan Muhammed, yaptığı açıklamada, 25 Mayıs'tan bu yana eyaletin farklı bölgelerinde 1799 kişiye kolera teşhisi konulduğunu belirtti.

Kolera salgını yeniden dirildi! Nijerya'da ölü sayısı 37'ye çıktı... Önlem alınmalı!

Muhammed, salgın nedeniyle 17 kişinin daha öldüğünü, böylece geçen aydan bu yana salgından hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye çıktığını söyledi.

VATANDAŞLARA TEDBİR ÇAĞRISI

Hastalığın görüldüğü bölgelere acil ilaç ve tıbbi malzeme sevkiyatının yapıldığını aktaran Muhammed, bölge sakinlerine salgına karşı tedbir almaları çağrısında bulundu.

Kolera salgını yeniden dirildi! Nijerya'da ölü sayısı 37'ye çıktı... Önlem alınmalı!

Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili biçimde yapılamaması, salgın hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo, maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

KOLERA NEDİR?

Kolera, modern olmayan kanalizasyon ve temiz olmayan su sistemlerinden tüm yiyecek ve içeceklere bulaşabilen Vibrio cholera bakterisinden kaynaklan bir hastalıktır. Vibrio cholera bakterisinin bağırsaklara bulaşması kişide şiddetli ishale, ciddi sıvı kaybına (dehidrasyona) neden olmaktadır. Çok hızlı yayılabilen bir hastalık olan kolera, tedavi edilmediği takdirde %50-75 oranında ölümle sonuçlanabilir.

Kolera salgını yeniden dirildi! Nijerya'da ölü sayısı 37'ye çıktı... Önlem alınmalı!

Kolera bakterileri hastanın dışkısıyla çıkmaktadır. İnfekte bir kişinin dışkısıyla kirlenmiş yiyecek veya içeceklerle bulaşma gerçekleşir. Yeterli temiz su kaynakları ve kanalizasyon sistemleri olmayan gelişmekte olan ülkelerde bu durum daha sık görülmektedir.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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