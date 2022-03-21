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Koli Basili ne demek, TDK'ya göre Koli Basili kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Koli Basili kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Koli Basili ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Koli Basili nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Koli Basili kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Koli Basili ne demek, TDK'ya göre Koli Basili kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Koli basili ne demek? Koli basili TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi koli basili kelimesi. Peki koli basili ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre koli basili nedir, koli basili kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KOLİ BASİLİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Koli basili kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre koli basili kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Toprakta, insan ve hayvan bağırsaklarında, bazen sularda, sütte, yiyeceklerde bulunan ve uygun bir ortam bulduğunda insanda hastalık yapabilen, yuvarlak uçlu, çomak biçiminde bakteri

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