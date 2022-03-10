Kolit ne demek, TDK'ya göre Kolit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kolit ne demek? Kolit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kolit kelimesi. Peki kolit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kolit nedir, kolit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KOLİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kolit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kolit kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kolit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kalın bağırsak yangısı

