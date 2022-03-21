Kolodyum ne demek, TDK'ya göre Kolodyum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kolodyum ne demek? Kolodyum TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kolodyum kelimesi. Peki kolodyum ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kolodyum nedir, kolodyum kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KOLODYUM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kolodyum kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kolodyum kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre kolodyum kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Fotoğraf makinesi camı yapımında ve cerrahlıkta kullanılan, alkol ve eter karışımı içinde sıvı durumuna getirilen nitroselüloz

