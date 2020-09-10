Sarıyer'de otomobil 15 metre yüksekten yere çakıldı: 1 yaralıCezaevi firarisi, polislerden helallik istediBM, WHO'nun Kovid-19 programına 35 milyar dolar yardım çağrısında bulunduDoya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? 11 Eylül puan durumuTıp öğrencisi korona virüsten hayatını kaybettiKolombiya'da sosyal mesafeye uymayan avukat, polis tarafından öldürüldüCHP Gençlik Kolları Emre Yılmaz başkanlığında yeni yönetimini belirlediO ülke grip aşısını ihtiyaç sahiplerine ücretsiz verecekİstanbul Bilişim tarafından açılan konkordato davası başladıMerve Mercan kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Kolombiya'da sosyal mesafeye uymayan avukat, polis tarafından öldürüldü

Kolombiya'da sosyal mesafeye uymayan avukat, polis tarafından öldürüldü

Kolombiya'da Javier Ordonez isimli 46 yaşındaki avukat, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle polis tarafından şiddete maruz kalarak gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetti.

Kolombiya'da sosyal mesafeye uymayan avukat, polis tarafından öldürüldü

Kolombiya'da Javier Ordonez adlı avukat (46), koronavirüs salgını nedeniyle polise karşı sosyal mesafeyi korumadığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybettiği öğrenildi.

Dünyada genelinde artan polis şiddetine bir yenisi daha eklendi. Kolombiya'da Javier Ordonez adlı avukat (46), koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle polise karşı sosyal mesafeyi korumadığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı. Şok tabancasıyla yaralanan avukatın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi.

Kolombiya'da sosyal mesafeye uymayan avukat, polis tarafından öldürüldü

OLAYA KARIŞAN 2 MEMUR GÖREVDEN ALINDI

İki çocuk babası olduğu belirtilen Ordonez adlı avukatın , hayatını kaybetmesinden kısa bir süre önce üzerinde defalarca şok tabancası kullanan iki polis memuruna "Lütfen yapmayın" diyerek yalvardığı anlar kameraya yansıdı. Olaya karışan 2 polis memurunun görevden aldındığı ve savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT