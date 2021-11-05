Koloni ne demek, TDK'ya göre Koloni kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Koloni ne demek? Koloni TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi koloni kelimesi. Peki koloni ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre koloni nedir, koloni kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KOLONİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Koloni kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Koloni kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre koloni kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sömürge

- Göçmen topluluğu veya bu topluluğun yerleştiği yer

- Bir ülkede bulunan küçük yabancı topluluğu

- Birlik durumda yaşayan aynı türden organizmaların oluşturduğu topluluk



KOLONİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Ankara'daki Alman kolonisi.

