İltihabi barsak hastalıkları, iyi huylu bağırsak tümörleri, bağırsak kanserleri, divertiküller, damarsal patolojiler, torsiyonlar, ülserler ve kanamaları olan kişiler kolonoskopi olmak durumundalar. Kolonoskopi Fiyatları 2022 - Devlet Hastanesi ve Özel Hastanelerde Kolonoskopi Ücreti Kaç TL? konu ve başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte haberin detayları...

KOLONOSKOPİ FİYATLARI 2022 DEVLET HASTANESİ

Kolonoskopi olmak isteyen birçok hasta devlet hastanelerinde gerçekleştirilen kolonoskopinin fiyatını merak edip araştırıyor. Devlet hastanelerinde sigortalı olan kişilere uygulanan kolonoskopi işlemlerinden ücret alınmamaktadır.

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KOLONOSKOPİ NEDİR?

Kolonoskopi, bağırsak ile ilgili yakınmalar ya da bulguların incelenmesinde kolon ve rektum kanseri taramasında kullanılıyor. Kalın bağırsağın incelenmesi amacıyla, ucunda kamera ve ışığın olduğu, bükülebilen, yaklaşık bir insan parmağı kalınlığında tıbbi bir cihaz (kolonoskop) ile makattan başlayarak yapılan muayene işlemine deniyor. Bağırsak ile ilgili yakınmalar ya da bulguların incelenmesinde kolon ve rektum kanseri taramasında kullanılıyor.

ÖZEL HASTANELERDE KOLONOSKOPİ ÜCRETİ KAÇ TL?

Kolonoskopi olmak için devlet hastaneleri yerine özel hastaneleri tercih eden hastalar özel hastanelerde yer alan kolonoskopinin 2022 fiyatlarını araştırıyor. Kolonoskopi ücretleri özel hastanelerin hepsinde farklılık gösterebiliyor.

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Özel hastanelerde eğer sigorta anlaşmalı bir özel hastane aracılığıyla bu uygulamaları yaptırmak istiyorsanız bu durumda 800 TL ile 4000 TL arasında tutarları ödemeniz yeterli olacaktır.

KOLONOSKOPİ NASIL UYGULANIR?

Her iki bacak göğse doğru çekilerek, sola yana yatar pozisyonunda muayeneye başlanıyor. Hastaya anestezi hekimi eşliğinde, derin uyku dalmasını sağlayan yüzeyel anestezi veriliyor.

Hasta tam olarak uyuduktan sonra, uzman doktor, kolonoskop cihazını önce kalın bağırsağın son kısmına (rektum) doğru ilerletiyor. Bundan sonra kolonoskop ile hava verilerek, bağırsak şişiriliyor ve bağırsak iç yüzeyinin görünür hale gelmesi sağlanıyor.

Kolonoskop ileri doğru itilerek, ince bağırsak ile kalın bağırsak birleşim yerine kadar olan tüm kalın bağırsak bölümleri inceleniyor. Bu işlem yaklaşık 20-30 dakika sürüyor. En son kalın bağırsaktan ince bağırsağa da geçilerek ince bağırsağın son kısmı olan terminal ileum da inceleniyor.

Doktor, kolonoskopi işlemi sırasında karşılaştığı normal olmayan oluşumları (polip gibi) kolonoskop yardımıyla çıkarabiliyor. Uygun ve gerekli görüldüğü durumlarda, hastanın şikayetleri de gözönünde bulundurularak bağırsağın çeşitli yerlerinden biyopsiler de alınabiliyor.

KOLONOSKOPİYİ KİMLER YAPTIRMALI?

Riskli hastaların (ailesinde bağırsak kanseri olanlar, iltihaplı bağırsak hastalığı olanlar gibi) izlemi ise farklı olmaktadır ve hekime başvurularak planlama yapılması uygun olacaktır.

Kolonoskopi ile kolon kanseri ya da kanser öncülü kolon polipi taramasının en geç 50 yaşından itibaren başlatılması önerilse de; günümüzde her 10 kolon kanseri vakasından en az birisi 50 yaşından önce saptandığı için çoğu merkezde kolonoskopi taramaları artık 40 yaşından sonra başlatılmaktadır. Eğer anne, baba, kardeş gibi birinci derece yakın akrabalardan birinde genç yaşta kalın bağırsak kanseri saptanmış ise, kanserin tespit edildiği yaştan 10 yıl geri gidilerek kolonoskopi ile tarama yapılır.

Bağırsakta geçmeyen karın ağrısı, makattan kanama, kronik kabızlık, dışkı kalınlığında azalma, açıklanamayan kansızlık veya demir eksikliği, kronik ishal ve nedeni açıklanamayan kilo kaybı gibi belirtilerin varlığında hastaya gecikmeden kolonoskopi yapılmalıdır.