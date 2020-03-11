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  3. Kolonyacılara vatandaş yağmuru!

Kolonyacılara vatandaş yağmuru!

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının ortaya çıkmasının ardından vatandaşlarda tedirginlik hakim oldu. Vatandaşlar, uzmanların kolonyayı virüse karşı dezenfektan olarak belirtmesini ardından kolonya satan işletmelerde uzun kuyruklar oluştu.

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11 Mart 2020 Çarşamba 16:10

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