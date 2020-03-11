Kolonyacılara vatandaş yağmuru!
Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının ortaya çıkmasının ardından vatandaşlarda tedirginlik hakim oldu. Vatandaşlar, uzmanların kolonyayı virüse karşı dezenfektan olarak belirtmesini ardından kolonya satan işletmelerde uzun kuyruklar oluştu.
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11 Mart 2020 Çarşamba 16:10
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