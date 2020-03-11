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  3. Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan koronavirüs açıklaması!

Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan koronavirüs açıklaması!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs ile ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Kasapoğlu, maçların seyircisiz oynanmasının ya da ertelenmesinin şu anda gündemlerinde olmadığını ifade etti.

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11 Mart 2020 Çarşamba 11:33

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