Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan koronavirüs açıklaması!
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs ile ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Kasapoğlu, maçların seyircisiz oynanmasının ya da ertelenmesinin şu anda gündemlerinde olmadığını ifade etti.
Sağlık Bakanı Koca'dan şok açıklama! Koronavirüs Türkiye'de ortaya çıktı
A101 12 Mart 2020 aktüel indirimlerini kaçırmayın!
Hekimoğlu 12. bölüm fragmanı yayınlandı | Hekimoğlu, hastaneden kimi kovacak?
Halk TV'de MİT mensubu şehitler deşifre edildi!
11 Mart 2020 Çarşamba 11:33
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT