Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan koronavirüs açıklaması!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs ile ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Kasapoğlu, maçların seyircisiz oynanmasının ya da ertelenmesinin şu anda gündemlerinde olmadığını ifade etti.