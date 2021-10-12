Kolonyalist ne demek, TDK'ya göre Kolonyalist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kolonyalist ne demek? Kolonyalist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kolonyalist kelimesi. Peki kolonyalist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kolonyalist nedir, kolonyalist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KOLONYALİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kolonyalist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kolonyalist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kolonyalist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sömürgeci

