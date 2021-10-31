Koloridye ne demek, TDK'ya göre Koloridye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Koloridye ne demek? Koloridye TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi koloridye kelimesi. Peki koloridye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre koloridye nedir, koloridye kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KOLORİDYE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Koloridye kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Koloridye kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre koloridye kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kolyoz balığının küçüğü

